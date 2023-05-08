В Баку прошло международное мероприятие на тему "Повышение квалификации специалистов в области всемирного наследия" (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 8 мая в Баку при совместной организации Государственного агентства по туризму, Международного совета по сохранению памятников и достопримеча́тельных мест (ICOMOS) и Азербайджанского Национального комитета ICOMOS состоялась церемония открытия международной программы "Повышение квалификации специалистов в области всемирного наследия".

Как сообщает в понедельник Trend, выступившая на открытии заместитель председателя Государственного агентства по туризму Азада Гусейнова отметила, что сохранение объектов всемирного наследия требует специальных навыков.

"Укрепление навыков и знаний в этой области имеет большое значение с точки зрения сохранения всемирного культурного наследия. Поэтому данная программа дает уникальную возможность усовершенствования навыков в сфере охраны объектов всемирного наследия, обмена опытом. Как Государственное агентство по туризму мы очень рады стать частью этой инициативы, внести свой вклад в укрепление потенциала специалистов в области всемирного наследия в регионе", - сказала она.

Председатель правления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» Шахин Сеидзаде отметил, что организация этого мероприятия в Азербайджане имеет большое значение с точки зрения повышения практических знаний экспертов в сфере охраны, восстановления и консервации объектов всемирного культурного наследия.

Затем участникам встречи было представлено видеообращение президента ICOMOS Терезы Патрисио. Она отметила важность усилий профессиональных специалистов для организации эффективной охраны и консервации памятников культурного наследия. Тереза Патрисио добавила, что мероприятие, организованное в Баку, имеет большое значение с точки зрения повышения навыков именно в этой области, и пожелала участникам мероприятия успехов в этой деятельности.

В ходе мероприятия директор Центра всемирного наследия ICOMOS Гвенель Бурден выступила с презентацией об основных направлениях и целях программы обучения. Она отметила, что в Баку прибыли эксперты из 17 стран, специалисты в области культурного наследия. Среди участников мероприятия специалисты из Израиля, Турции, Болгарии, Словении, России, Румынии, Молдовы, Грузии, Пакистана, Казахстана, Узбекистана, Египта, Омана и других стран.

В рамках программы с участием опытных инструкторов из Франции, Польши и Грузии были проведены обсуждения и обмен опытом по различным темам, включая правила и процедуры Конвенции о Всемирном наследии, критерии отбора объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и т.д.

В рамках пятидневной программы участники выступят с презентациями об объектах всемирного наследия в своих странах. Проведение практической части программы запланировано на территории Ичеришехер, у Девичьей башни и Дворцового комплекса Ширваншахов - объектов, включенных в список Всемирного наследия.