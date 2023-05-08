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В воинских частях Азербайджана проведены командно-штабные учения (ФОТО)

Общество Материалы 8 мая 2023 13:32 (UTC +04:00)
В воинских частях Азербайджана проведены командно-штабные учения (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом подготовки на 2023 год в воинских частях Азербайджанской Армии были проведены командно-штабные учения, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

В ходе учений на карте были уточнены действия по выполнению задач, проверено взаимодействие подразделений и согласованность штабов как единого органа управления. На компьютере были выполнены и оценены задачи по принятым решениям, заслушаны доклады командиров о принятых решениях.

Основное внимание в ходе проведения командно-штабных учений было уделено повышению управленческих способностей и навыков оперативного принятия решений командирами, а также дальнейшему совершенствованию деятельности штабов и взаимодействия между подразделениями.

Задачи, поставленные на учениях, были успешно выполнены.

В воинских частях Азербайджана проведены командно-штабные учения (ФОТО)
В воинских частях Азербайджана проведены командно-штабные учения (ФОТО)
В воинских частях Азербайджана проведены командно-штабные учения (ФОТО)
В воинских частях Азербайджана проведены командно-штабные учения (ФОТО)
В воинских частях Азербайджана проведены командно-штабные учения (ФОТО)
В воинских частях Азербайджана проведены командно-штабные учения (ФОТО)
В воинских частях Азербайджана проведены командно-штабные учения (ФОТО)
В воинских частях Азербайджана проведены командно-штабные учения (ФОТО)
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