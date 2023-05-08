Великий лидер Гейдар Алиев всегда проявлял высокую заботу о развитии медиа - Тахир Будагов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Великий лидер Гейдар Алиев всегда проявлял высокую заботу о развитии медиа страны.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал заместитель председателя - руководитель центрального аппарата партии "Ени Азербайджан" Тахир Будагов на конференции на тему "Политика общенационального лидера Гейдара Алиева в сфере медиа и современные азербайджанские медиа", посвященной 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева и организованной Агентством развития медиа и Аудиовизуальным советом Азербайджана.

"Всестороннее изучение и доведение до широкой общественности идей Гейдара Алиева, являющихся национальным, духовным и политическим достоянием азербайджанского народа, является одной из важнейших задач. Естественно, особая ответственность в выполнении этой задачи ложится на азербайджанскую прессу, институты медиа, которые являются своего рода мостом между государством и обществом", - сказал он.

Будагов отметил, что великий лидер Гейдар Алиев, выдающийся государственный деятель, феноменальная личность, на протяжении всех периодов руководства нашей страной проявлял высокую заботу о развитии прессы, был большим другом и покровителем представителей медиа.

Он отметил, что партия "Ени Азербайджан", являющаяся историко-политическим наследием общенационального лидера, придает большое значение сотрудничеству с медиа и предпринимает последовательные шаги в этом направлении. "Нет сомнений в том, что азербайджанская пресса и впредь будет оказывать последовательную информационную поддержку успешной государственной политике, проводимой для прогресса нашей страны, станет предвестником новых великих достижений и побед", - добавил Будагов.