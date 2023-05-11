Завтра в Баку будет до 20 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, порывистый северо-западный ветер сменится днем северо-восточным, сообщили в четверг Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха составит ночью 10-14°, днем - 16-20° тепла.

Атмосферное давление составит 766 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 65-75%.

В дневное время в некоторых горных районах страны и в предгорьях возможны осадки, местами грозы, град, туман, ветер умеренный восточный.

Температура воздуха составит ночью 12-16° тепла, днем - 20-25° тепла, в горах ночью 3-8° тепла, днем - 7-12° тепла.