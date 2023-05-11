Закир Гасанов и Хулуси Акар будут наблюдать за ходом учений "Анатолийский орел - 2023" (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и министр национальной обороны Турции Хулуси Акар будут наблюдать за ходом международных тактико-летных учений "Анатолийский орел - 2023", сообщает в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Было отмечено, что министры обороны будут наблюдать за учениями из учебного центра "Анатолийский орел".

Отметим, что 27 апреля на авиабазе в городе Конья Турецкой Республики состоялась церемония открытия международных лётно-тактических учений «Анатолийский Орел-2023» с участием военнослужащих различных стран. На международных учениях Азербайджан представлен военнослужащими и авиационными средствами ВВС.