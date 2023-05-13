Euronews показал сюжет о фестивале “Харыбюльбюль” (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/- На телеканале Euronews показали кадры знаменательного Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль", прошедшего в культурной столице Азербайджана Шуше при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры Азербайджана.

Как передает Trend, ролик размещен в популярной рубрике "No comment".

"В культурной столице карабахского региона Азербайджана - Шуше в очередной раз прошел музыкальный фестиваль “Харыбюльбюль”. Музыкальные и танцевальные коллективы из стран-членов Международной организации тюркской культуры выступили на фестивале на Джыдыр-дюзю", - отмечено в публикации.

Отметим, что международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль" прошел в Шуше с 9 по 11 мая.