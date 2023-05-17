Анар Керимов назначен главой сектора партнерства и международного сотрудничества ИСЕСКО (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 17:03)

БАКУ /Trend/ - Экс-министр культуры Азербайджана Анар Керимов назначен руководителем сектора партнерства и международного сотрудничества ИСЕСКО, сообщает в среду Trend.

Отметим, что 23 мая 2014 года соответствующими распоряжениями главы государства Анару Керимову было присвоено дипломатическое звание чрезвычайного и полномочного посланника второго класса и он был назначен постоянным представителем Азербайджана при ЮНЕСКО.

9 июля 2019 года ему также было присвоено дипломатическое звание чрезвычайного и полномочного посла. 20 июля 2020 года соответствующими распоряжениями главы государства Анар Керимов был назначен первым заместителем министра культуры Азербайджана, одновременно на него было возложено временное исполнение обязанностей министра культуры. Распоряжением Президента Азербайджана от 5 января 2021 года Керимов был назначен на должность министра культуры. Освобожден от этой должности распоряжением главы государства от 22 декабря 2022 года.