В Баку состоялась церемония награждения победителей ЧЕ по художественной гимнастике среди юниорских команд (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В среду, 17 мая, в Национальной арене гимнастики в Баку прошла церемония награждения победителей и призеров 39-го чемпионата Европы по художественной гимнастике среди юниорских команд в групповых упражнениях, сообщает Trend.

На высшую ступень пьедестала почета в многоборье поднялась команда Израиля, на втором месте расположилась команда Болгарии, третье место заняла команда Азербайджана.

В программе с пятью скакалками первое место заняла команда Болгарии, на втором месте - сборная Израиля, третью позицию заняла команда Италии.

В упражнениях с пятью мячами "золото" завоевала команда Болгарии, серебряная медаль у сборной Израиля, бронзовую медаль завоевала команда Азербайджана.

Награды вручили член Исполнительного комитета Европейской гимнастики Паоло Фрисинг, член Технического комитета по художественной гимнастике Европейской гимнастики Александра Пискупеску, министр оборонной промышленности, президент Федерации велосипедного спорта Азербайджана Мадат Гулиев.

Отметим, что 17-21 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 39-й чемпионат Европы по художественной гимнастике. Грации выступят в индивидуальной программе (сеньорки) и в программе групповых упражнений (юниорки и сеньорки).

В первый день чемпионата Европы выступили юниорские команды в групповых упражнениях, которые продемонстрировали программы с пятью скакалками и пятью мячами.

Соревнования проходят под девизом "Shine like a star" (Ulduz kimi parla/Сияй, как звезда). Участницами чемпионата Европы по художественной гимнастике в Баку являются 315 граций (191 сеньорка, 124 юниорки) из 38 стран.

На соревнованиях Азербайджан в индивидуальной программе представляют сеньорки Зохра Агамирова и Илона Зейналова, а также сеньорская команда в групповых упражнениях, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина и юниорская команда в групповых упражнениях в составе Говхар Ибрагимовой, Сакинаханым Исмаилзаде, Мадины Аслановой, Илахи Бахадыровой, Аян Садыговой, Захры Джафаровой.