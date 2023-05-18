Церемония открытия ЧЕ в Баку прошла ярко и стала праздником для всех – зрительница из Люксембурга

БАКУ /Trend/ - Церемония открытия чемпионата Европы в Баку прошла ярко и стала праздником для всех.

Об этом в четверг сказала Trend зрительница соревнований Тамара Макарова, прибывшая в нашу страну из Люксембурга. Тамара Макарова является мамой участницы чемпионата Европы, гимнастки Елены Мейсембург.

Она рассказала, что родилась в Баку, но не жила здесь, а раньше часто приезжала в Азербайджан к бабушке и тете.

"Моя дочь прошла отбор на чемпионат Европы, в связи с этим мы прилетели в Баку поддержать ее на соревнованиях, и пользуясь случаем, посетить Баку. Я первый раз присутствую на чемпионате Европы, в Национальной арене гимнастики в Баку все вызывает положительные эмоции. Церемония открытия вчера была изумительной, красивой, она прошла ярко и действительно стала праздником как для участниц соревнований, так для зрителей. Организация самих соревнований шикарная, видно, что в стране уделяется большое внимание спорту", - сказала она.

По словам Макаровой, на трибунах Арены присутствует много юных зрительниц, которые с восторгом следят за происходящим на соревновательном ковре.

"Наблюдая за выступлениями гимнасток, они наглядно видят, каких высот можно достичь в спорте", - подчеркнула она.

Тамара Макарова добавила, что ее дочери очень понравился Баку - большой, современный город, с впечатляющими архитектурными зданиями. "Надеюсь, что в выходные дни у нас будет время показать ей достопримечательности и море", - сказала зрительница из Люксембурга.

Отметим, что 17-21 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 39-й чемпионат Европы по художественной гимнастике.

Девиз соревнований "Shine like a star" (Ulduz kimi parla/Сияй, как звезда). Участницами чемпионата Европы по художественной гимнастике в Баку являются грации из 38 стран.

На соревнованиях Азербайджан в индивидуальной программе представляют сеньорки Зохра Агамирова и Илона Зейналова, а также сеньорская команда в групповых упражнениях, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

Напомним, что в ходе первого дня чемпионата Европы юниорская команда Азербайджана в групповых упражнениях в составе Говхар Ибрагимовой, Сакинаханым Исмаилзаде, Мадины Аслановой, Илахи Бахадыровой, Аян Садыговой, Захры Джафаровой завоевала две бронзовые медали - в многоборье и в программе с пятью мячами.