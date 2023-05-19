Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Азербайджане будут приняты госпрограммы по развитию электроэнергетики

Общество Материалы 19 мая 2023 16:42 (UTC +04:00)
В Азербайджане будут приняты госпрограммы по развитию электроэнергетики

Читайте Trend в

Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будут приняты государственные программы по развитию электроэнергетики.

Как сообщает в пятницу Trend, это отражено в новом законе "Об электроэнергетике", утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым.

Закон предусматривает принятие органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти, краткосрочных (сроком на 5 лет), среднесрочных (от 5 до 10 лет) и долгосрочных (свыше 10 лет) государственных программ в целях развития электроэнергетики. В порядке, предусмотренном законом Азербайджанской Республики "Об оценке воздействия на окружающую среду", подготавливается документ стратегической экологической оценки (СЭО) проектов государственной программы, и проводится государственная экологическая экспертиза документа.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости