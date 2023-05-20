ЧЕ в Баку: состоялась церемония награждения победителей индивидуального многоборья (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В субботу, 20 мая, в Национальной арене гимнастики в Баку прошла церемония награждения победителей 39-го чемпионата Европы по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье среди сеньорок, сообщает Trend.

На высшую ступень пьедестала почета поднялась Боряна Калейн (Болгария), на втором месте София Раффаэли (Италия), третью позицию заняла Стиляна Николова (Болгария).

Награды вручили президент Технического комитета по художественной гимнастике Европейской гимнастики Евангелия Трикомити, член Технического комитета Изабель де Коссио, начальник отдела спорта Министерства молодежи и спорта Азербайджана Эльнур Мамедов.

Также состоялось награждение призом SmartScoring – Shooting Star. Данной награды удостоена спортсменка из Венгрии Фанни Пигницки. Награду вручил представитель SmartScoring Кямран Рамазанов.

Отметим, что 17-21 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 39-й чемпионат Европы по художественной гимнастике. Участницами чемпионата Европы в Баку, проходящего под девизом "Shine like a star" (Ulduz kimi parla/Сияй, как звезда), являются грации из 38 стран.