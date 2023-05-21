Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Азербайджанская грация Зохра Агамирова заняла третье место на чемпионате Европы в Баку в программе с мячом

Общество Материалы 21 мая 2023 13:31 (UTC +04:00)
Азербайджанская грация Зохра Агамирова заняла третье место на чемпионате Европы в Баку в программе с мячом

Читайте Trend в

Джани Бабаева
Джани Бабаева
Все материалы

БАКУ /Trend/ - На чемпионате Европы по художественной гимнастике в Баку в программе с мячом третье место заняла азербайджанская спортсменка Зохра Агамирова, сообщает в воскресенье Trend. За выступление судьи поставили ей оценку 32.850 балла.

На первом месте София Раффаэли из Италии ее оценка составила 33.650 балла. На второй позиции с результатом 33.350 балла расположилась Стиляна Николова, представляющая Болгарию.

Отметим, что 17-21 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 39-й чемпионат Европы по художественной гимнастике. Участницами чемпионата Европы в Баку, проходящего под девизом "Shine like a star" (Ulduz kimi parla/Сияй, как звезда), являются грации из 38 стран.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости