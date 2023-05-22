Делегация Азербайджана встретилась с Миссией Глобального фонда

БАКУ /Trend/ - В рамках 76-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения азербайджанская делегация провела встречу с Миссией Глобального фонда (ГБ) во главе с руководителем подразделения по управлению грантами ГБ Марком Эдингтоном.

Как сообщили в понедельник Trend в министерстве здравоохранения Азербайджана, министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с Глобальным фондом.

Министр напомнил, что с 2005 года Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией активно участвует в содействии мероприятиям по борьбе с туберкулезом в нашей стране.

"В настоящее время в Азербайджане успешно реализуются проекты Глобального фонда, которые вносят большой и важный вклад в нашу борьбу с туберкулезом", - сказал он.

В своем выступлении Теймур Мусаев подчеркнул, что в марте текущего года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сертифицировала Азербайджан как страну, свободную от малярии.

"В связи с этим Европейское региональное бюро ВОЗ распространило информацию, в которой отмечается, что это достижение Азербайджана стало возможным благодаря постоянному вложению ресурсов и профессионализму медицинского персонала, а также целенаправленным мерам по профилактике, раннему выявлению и лечению всех случаев малярии", - добавил Мусаев.

В завершение он выразил надежду на дальнейшее успешное развитие сотрудничества между министерством здравоохранения Азербайджана и Глобальным фондом.

В свою очередь глава Миссии Глобального фонда высоко оценил меры, предпринятые Азербайджаном по элиминации малярии в стране. Марк Эдингтон подчеркнул, что в прошлом году Республиканский центр по борьбе со СПИДом министерства здравоохранения при поддержке Глобального фонда запустил в Азербайджане пилотный проект «Преконтактная профилактика вируса иммунодефицита человека (ВИЧ)». По его словам, новый метод предполагает использование антиретровирусных препаратов здоровыми людьми для предотвращения заражения ВИЧ. На встрече были обсуждены текущее состояние сотрудничества и потенциальные возможности его развития.