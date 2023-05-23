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С созданием новых заповедников планируется взять под охрану многие редкие виды флоры и фауны - Вугар Керимов

Общество Материалы 23 мая 2023 14:38 (UTC +04:00)
С созданием новых заповедников планируется взять под охрану многие редкие виды флоры и фауны - Вугар Керимов

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - С созданием новых заповедников планируется взять под охрану многие редкие виды флоры и фауны.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал сегодня журналистам на презентации третьего издания "Красной книги" заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Вугар Керимов.

Отметим, что в соответствии с "Положением о Красной книге Азербайджанской Республики", утвержденным постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики от 15 июля 2000 года, издавать "Красную книгу" предусмотрено каждые 10 лет.

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