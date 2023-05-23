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В Азербайджане внесены изменения в правила поступления на военную службу по контракту

Общество Материалы 23 мая 2023 18:38 (UTC +04:00)
В Азербайджане внесены изменения в правила поступления на военную службу по контракту

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БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Правила поступления на действительную военную службу по контракту".

Как сообщает во вторник Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно постановлению, после заключения нового контракта с военнослужащими (за исключением лиц, переведенных в кадровый офицерский состав), выбранными для продолжения действительной военной службы на должностях, перечень которых определен министерством обороны в азербайджанской армии по видам войск (сил), они будут назначены на указанные должности по согласованию сторон.

При повторном заключении контракта в порядке, указанном в пункте 3.12-1 настоящего правила, действующее соглашение будет считаться расторгнутым.

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