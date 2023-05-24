Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 167 человек, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 24, вторую - 127, три и более - 13, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 3 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 964 344. Первую дозу вакцины получили 5 411 320, вторую - 4 883 473, три и более - 3 403 341, бустерную дозу после положительного результата теста - 266 210 человек.