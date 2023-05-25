В рамках сессии ВОЗ под председательством министра здравоохранения Азербайджана состоялось совещание министров здравоохранения ОЭС

БАКУ /Trend/ - В рамках 76-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения под председательством министра здравоохранения Азербайджана Теймура Мусаева состоялось 5-е совещание министров здравоохранения государств-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС), сообщает Trend.

Поприветствовав участников встречи, Теймур Мусаев в первую очередь выразил признательность за избрание его председателем 5-го совещания министров здравоохранения ОЭС и Генеральному секретарю за озвученное им заявление. Министр здравоохранения Азербайджана подчеркнул, что нынешняя встреча министров здравоохранения ОЭС является первым совещанием после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила об окончании глобальной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, связанной с COVID-19.

Было отмечено, что Азербайджан принят членом ОЭС в 1992 году и активно участвует в работе Организации: «Так, в 2010 году в Баку состоялось 1-е совещание министров здравоохранения стран-членов ОЭС. В этом году наша страна, используя свой мандат председательства в ОЭС, приглашает страны-члены Организации к обсуждению реалий постпандемического восстановления, обмену опытом в этом направлении и к более тесному сотрудничеству».

Теймур Мусаев отметил, что за последние 15 лет проделана конструктивная работа по укреплению потенциала отечественного здравоохранения и медицинской науки, построены и капитально отремонтированы более 700 медицинских учреждений. Помимо этого, сделан акцент на формирование непрерывного профессионального образования медицинских кадров. С 2011 года программа резидентуры (специализация) заменила годовую программу интернатуры в качестве второй ступени высшего медицинского образования. Так, обновлен учебный план Азербайджанского медицинского университета, являющегося ведущим высшим медицинским учебным заведением нашей страны, программы получили международную аккредитацию.

Министр также рассказал о последствиях пандемии COVID-19 и, в то же время, о приобретенном опыте. Отмечалось, что вскоре после начала пандемии правительство Азербайджана создало Рабочую группу для координации деятельности государственных органов в борьбе с COVID-19. При этом были введены строгие карантинные меры, в разы увеличено количество лабораторий по карантинной экспертизе, введены в эксплуатацию больницы модульного типа и предприняты другие необходимые шаги. В то же время, для поддержки борьбы с коронавирусом Азербайджан внес добровольный финансовый вклад в ВОЗ в размере 10 миллионов долларов США, из которых 5 миллионов были выделены непосредственно Ирану, а также безвозмездно передал странам-членам Движения неприсоединения 150 тысяч доз вакцин от коронавируса. «Настало время подумать о постпандемическом восстановлении. Общее оживление напрямую связано с постепенным восстановлением экономик наших стран. С этой точки зрения очень важно расширение сотрудничества между странами-членами ОЭС», - добавил министр.

Было отмечено, что на основании обращения правительства Азербайджана экспертной группой ВОЗ была проведена Совместная внешняя оценка Международных медико-санитарных правил: “Оценка экспертной группы ВОЗ поможет выявлять основные проблемы отечественной системы здравоохранения и, в то же время, позволит повысить уровень готовности к возможным в будущем чрезвычайным ситуациям».

Касаясь вопроса о некоторых препятствиях на пути постпандемического восстановления в Азербайджане, министр отметил: «В 2020 году в ходе 44-дневной Отечественной войны Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. Большая часть населенных пунктов в освобожденных от оккупации районах страны разрушена, в тоже время земли загрязнены большим количеством мин и взрывчатых веществ. «К сожалению, с точки зрения минной активности Азербайджан является одной из самых загрязненных стран мира».

В своем выступлении на встрече министр здравоохранения Азербайджана также сказал: «Опыт борьбы с COVID-19 показал, что планы готовности и реагирования должны включать активное участие гражданского общества и частного сектора, а также скоординированное сотрудничество между правительственными и неправительственными организациями. Также важно иметь механизм мобилизации финансовых и человеческих ресурсов. Международные консультации и сотрудничество с такими влиятельными международными организациями, как ВОЗ, необходимы для доступа к передовому опыту и обмена знаниями. Работа по регулярной иммунизации и профилактике неинфекционных заболеваний позволяет снизить негативное влияние чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения. При этом укрепление систем здравоохранения, сотрудничество учебно-исследовательских подразделений в области медицины на основе вызовов современной эпохи, комплексное и непрерывное обучение человеческих ресурсов, применение технологических инноваций в здравоохранении - в числе приоритетных вопросов нынешнего совещания».

Затем были заслушаны выступления министров здравоохранения стран-членов ОЭС.

По итогам встречи был утвержден «Обновленный план действий по сотрудничеству в области здравоохранения на 2016-2025 годы».