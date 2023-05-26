До конца года планируется установить около 100 тыс. счетчиков - "Азерсу"

БАКУ /Trend/ - До конца 2023 года планируется установить около 100 тысяч счетчиков.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на брифинге в ОАО "Азерсу" (водный оператор) сказал начальник отдела по связям с общественностью Анар Джабраиллы.

"Сегодня оплата за воду около 40 тысяч дачных домов составляет 5 манатов, если есть канализационная линия, и 3,50 маната, если ее нет", - сказал он.

Отметим, что в ОАО "Азерсу" проводится брифинг. Ранее на брифинге было сказано, в Азербайджане наблюдается серьезное сокращение запасов пресной воды.По решению председателя Государственного агентства водных ресурсов разработан план мероприятий. В соответствии с планом по каждому району созданы специальные группы, которые начали свою деятельность с 1 мая. Они проводят мониторинги на заводах, фабриках и других объектах, расследуют факты неконтролируемого и незаконного использования воды