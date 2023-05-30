Завтра в Баку будет до 30 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, утром и вечером местами возможны осадки, усиливающийся северо-западный ветер.

Как сообщили Trend во вторник в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 19-24°, днем - 25-30° тепла.

Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 55-65%.

В районах Азербайджана ожидаются осадки, местами интенсивные, возможны грозы, град. Ночью и утром в горах местами туман, усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 18-23° тепла, днем - 30-34° тепла, в горах ночью 8-13° тепла, днем - 14-19° тепла.