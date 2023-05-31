БАКУ /Trend/ - "Последний звонок" в школах Азербайджана пройдет 14 июня.

Об этом сообщили в среду Trend в министерстве науки и образования Азербайджана.

"В 2022-2023 учебном году обучение по полному среднему уровню общего образования в общеобразовательных учреждениях, входящих в структуру министерства науки и образования, завершат 100 084 человека ,в общеобразовательных учреждениях, находящихся в подчинении других учреждений - 1 104 человека, в частных общеобразовательных учреждениях - 727 человек", - отмечает министерство.