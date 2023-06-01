В Центральном Таможенном Госпитале проведена акция, посвященная 1 июня - Международному дню защиты детей (ФОТО)

1 июня 2023 года в Центральном Таможенном Госпитале проведена акция, посвященная Международному дню защиты детей. В этот день в Центральном Таможенном Госпитале всех маленьких детей встречали с разноцветными воздушными шарами начальник отдела Обслуживания пациентов Гульшан Иманова, добровольные таможенники и медицинский персонал. Приглашенные на мероприятие забавные аниматоры разыгрывали среди детей веселые игры.

Заведующая поликлиническим отделением Центрального Таможенного Госпиталя Тамилла Алиева встретилась с маленькими пациентами, поздравила их с 1 июня – Международным днем защиты детей и пожелала всегда быть счастливыми и здоровыми. Она сказала, что защита детей, их постоянное окружение вниманием, заботой и лаской взрослых всегда были одной из главных целей и задач как государства, так и общества в нашей стране.

Весь медицинский персонал Центрального Таможенного Госпиталя всегда с любовью относится к детям, оказывает медицинскую помощь на высоком уровне, чтобы они росли здоровыми и активными. Доктор Тамилла Алиева сказала: «Сегодня наша задача сделать так, чтобы маленькие пациенты с большой радостью приходили в Таможенный Госпиталь к своим врачам, и чтобы этот день остался в их памяти приятным днем».

Дети – наше будущее, в их руках будущее нашей страны, и долг всех нас присоединиться к их защите. Мы сердечно поздравляем всех детей нашей страны с 1 июня – Международным днем ​​защиты детей, желаем им беззаботной жизни, открытого неба и счастливого будущего.

Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет мир!