Обнародована фактическая погода в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - По информации на 09:00 2 июня, количество осадков, выпавших в течение дня 1 июня, к ночи постепенно сократилось. В настоящее время погодные условия на территории страны стабильные, в основном без осадков. Дует юго-восточный ветер. Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 20-23 градуса тепла, в низменных районах - 24-26 градусов.

Как сообщила Trend в пятницу директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Гюльшад Мамедова, в первой половине дня 2 июня на территории страны в основном без осадков, однако, начиная со второй половины дня, местами ожидаются дожди.

"В основном в Газах-Гянджинской, Балакен-Шекинской, Губа-Хачмазской, Лянкяран-Астаринской зонах осадки будут интенсивными, возможны грозы, град, может повыситься водность рек", - сказала она.

По словам Мамедовой, неустойчивые погодные условия на территории страны будут наблюдаться до полудня 3 июня.