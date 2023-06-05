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Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось об итогах работы за неделю

Общество Материалы 5 июня 2023 13:43 (UTC +04:00)
Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось об итогах работы за неделю

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БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по разминированию обнародовало информацию об операциях по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов освобожденных территорий, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на агентство.

В ходе операций по разминированию 29 мая - 3 июня в Тертере, Агдаме, Ходжавенде,Физули, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане были обнаружены и обезврежены 18 противопехотных, 33 противотанковые мины и 49 неразорвавшихся боеприпасов. От мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 531,4 гектара, говорится в сообщении.

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