Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось об итогах работы за неделю

БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по разминированию обнародовало информацию об операциях по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов освобожденных территорий, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на агентство.

В ходе операций по разминированию 29 мая - 3 июня в Тертере, Агдаме, Ходжавенде,Физули, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане были обнаружены и обезврежены 18 противопехотных, 33 противотанковые мины и 49 неразорвавшихся боеприпасов. От мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 531,4 гектара, говорится в сообщении.