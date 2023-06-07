Будет обеспечено принятие всех мер в связи с обнаруженными массовыми захоронениями - Военная прокуратура Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Будет обеспечено принятие всех правовых мер в связи с обнаруженными массовыми захоронениями.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал старший помощник военного прокурора - руководитель пресс-службы Военной прокуратуры Азербайджана, главный советник юстиции Фирад Алиев.

"Военная прокуратура Азербайджана совместно с представителями Службы государственной безопасности, Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана, Международного комитета Красного Креста и других соответствующих структур провела следственные мероприятия в селах - Дашалты Шушинского района, Эдилли Ходжавендского района, Сирхавенд Агдамского района, Фаррух Ходжалинского района, Юхары Сеидахмедли Физулинского района. Из массовых захоронений, обнаруженных в результате соответствующих поисковых мероприятий, в том числе на территории Шушинской тюрьмы, было эксгумировано значительное число человеческих останков, предположительно принадлежащих лицам, пропавшим без вести во время Первой Карабахской войны. Были назначены судебно-медицинские криминалистические и судебно-молекулярно-генетические экспертизы найденных останков, выполнены другие необходимые действия", - сказал Фирад Алиев.

Он отметил, что заместитель генерального прокурора, военный прокурор генерал-лейтенант юстиции Ханлар Велиев, выезжая на указанные территории, на месте инспектировал ход расследования, давал соответствующие рекомендации и поручения.

Фирад Алиев сказал, что в связи с фактами преступлений против мира и человечности, военных и других преступлений, совершенных против азербайджанского народа вооруженными силами Армении и незаконными армянскими вооруженными формированиями, в Военной прокуратуре Азербайджана были возбуждены уголовные дела по статьям 103 (геноцид), 120.2.12 (умышленное убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды) и другим статьям УК АР, следственно-оперативные мероприятия по возбужденным уголовным делам продолжаются под надзором генерального прокурора, государственного советника юстиции I степени Камрана Алиева и под процессуальным руководством заместителя генерального прокурора, военного прокурора генерал-лейтенанта юстиции Ханлара Велиева. Будет обеспечено принятие всех правовых мер в соответствии с требованиями законодательства и общепринятыми нормами и принципами международного права.