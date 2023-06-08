Объявлен победитель второго этапа международного велопробега "Əziz Şuşa" (ФОТО)

ГАБАЛА /Trend/ - Завершился второй этап международного велопробега "Əziz Şuşa", приуроченного к 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает в четверг Trend, велосипедисты проехали 176,2 км по маршруту Габала - Шеки - Габала.

Среди 75 участников первым финишировал Шурманс Люк из Нидерландов. Член сборной Болгарии Николай Генов занял второе место, а представитель китайского клуба Жюльен Траэрю - третье место.

Отметим, что на первом этапе в 150 км от Баку до Шамахы первым финишировал член сборной Болгарии Мартин Папанов.