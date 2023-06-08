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Объявлен победитель второго этапа международного велопробега "Əziz Şuşa" (ФОТО)

Общество Материалы 8 июня 2023 15:38 (UTC +04:00)
Объявлен победитель второго этапа международного велопробега "Əziz Şuşa" (ФОТО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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ГАБАЛА /Trend/ - Завершился второй этап международного велопробега "Əziz Şuşa", приуроченного к 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает в четверг Trend, велосипедисты проехали 176,2 км по маршруту Габала - Шеки - Габала.

Среди 75 участников первым финишировал Шурманс Люк из Нидерландов. Член сборной Болгарии Николай Генов занял второе место, а представитель китайского клуба Жюльен Траэрю - третье место.

Отметим, что на первом этапе в 150 км от Баку до Шамахы первым финишировал член сборной Болгарии Мартин Папанов.

Объявлен победитель второго этапа международного велопробега "Əziz Şuşa" (ФОТО)
Объявлен победитель второго этапа международного велопробега "Əziz Şuşa" (ФОТО)
Объявлен победитель второго этапа международного велопробега "Əziz Şuşa" (ФОТО)
Объявлен победитель второго этапа международного велопробега "Əziz Şuşa" (ФОТО)
Объявлен победитель второго этапа международного велопробега "Əziz Şuşa" (ФОТО)
Объявлен победитель второго этапа международного велопробега "Əziz Şuşa" (ФОТО)
Объявлен победитель второго этапа международного велопробега "Əziz Şuşa" (ФОТО)
Объявлен победитель второго этапа международного велопробега "Əziz Şuşa" (ФОТО)
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