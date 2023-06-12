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Юные азербайджанские гимнастки успешно выступили на международном турнире Fairy Dust (ФОТО)

Общество Материалы 12 июня 2023 11:08 (UTC +04:00)
Юные азербайджанские гимнастки успешно выступили на международном турнире Fairy Dust (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend/ - Юные азербайджанские спортсменки - воспитанницы клуба "Оджаг Спорт" и Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике успешно выступили на Международном турнире Fairy Dust по художественной гимнастике, который прошел в городе Кекава (Латвия), сообщает в понедельник Trend.

Так, среди представительниц клуба "Оджаг Спорт" Мая Козачук завоевала серебряные медали в многоборье, упражнениях с мячом и булавами; Роя Аликишиева – "золото" в программе с булавами и "серебро" в многоборье; Мехин Гусейнова – бронзовую медаль за композицию с мячом; Нигяр Ахмедзаде – серебряную награду в упражнениях с булавами, Инджи Исламова – "золото" в программе с мячом.

Воспитанница Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике Фахрия Алиева заняла первое место в программе с булавами.

Соревнования по художественной гимнастике проходили 9-11 июня.

Юные азербайджанские гимнастки успешно выступили на международном турнире Fairy Dust (ФОТО)
Юные азербайджанские гимнастки успешно выступили на международном турнире Fairy Dust (ФОТО)
Юные азербайджанские гимнастки успешно выступили на международном турнире Fairy Dust (ФОТО)
Юные азербайджанские гимнастки успешно выступили на международном турнире Fairy Dust (ФОТО)
Юные азербайджанские гимнастки успешно выступили на международном турнире Fairy Dust (ФОТО)
Юные азербайджанские гимнастки успешно выступили на международном турнире Fairy Dust (ФОТО)
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