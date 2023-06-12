Юные азербайджанские гимнастки успешно выступили на международном турнире Fairy Dust (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Юные азербайджанские спортсменки - воспитанницы клуба "Оджаг Спорт" и Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике успешно выступили на Международном турнире Fairy Dust по художественной гимнастике, который прошел в городе Кекава (Латвия), сообщает в понедельник Trend.

Так, среди представительниц клуба "Оджаг Спорт" Мая Козачук завоевала серебряные медали в многоборье, упражнениях с мячом и булавами; Роя Аликишиева – "золото" в программе с булавами и "серебро" в многоборье; Мехин Гусейнова – бронзовую медаль за композицию с мячом; Нигяр Ахмедзаде – серебряную награду в упражнениях с булавами, Инджи Исламова – "золото" в программе с мячом.

Воспитанница Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике Фахрия Алиева заняла первое место в программе с булавами.

Соревнования по художественной гимнастике проходили 9-11 июня.