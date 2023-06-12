Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось об итогах работы за неделю (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало еженедельную информацию об операциях по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов освобожденных территорий, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на агентство.

В ходе операций по разминированию за период 5-10 июня в Тертере, Агдаме, Физули, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане были обнаружены и обезврежены 16 противопехотных, 26 противотанковых мин и 57 неразорвавшихся боеприпасов.

От мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 146 гектаров, говорится в сообщении.