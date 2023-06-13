БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 78 человек, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 42, вторую - 14, три и более - 18, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 4 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 966 244. Первую дозу вакцины получили 5 411 741, вторую - 4 883 997, три и более - 3 404 254, бустерную дозу после положительного результата теста - 266 252 человека.