Основы развития сферы здравоохранения в Азербайджане были заложены великим лидером Гейдаром Алиевым - Заур Алиев

БАКУ /Trend/ - Основы развития здравоохранения, как и развития других сфер в Азербайджане, были заложены общенациональным лидером Гейдаром Алиевым.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) Заур Алиев, выступая на церемонии открытия I "Симпозиума азербайджанских врачей со всего мира".

"В нашей стране, как и во всех сферах, успешно продолжаются реформы и в сфере здравоохранения. Была проделана большая работа по укреплению материально–технической базы этой сферы. Внедрение обязательного медицинского страхования по всей стране является неотъемлемой частью этих реформ. Основы развития здравоохранения, как и многих других сфер в стране, были заложены общенациональным лидером нашего народа, основателем независимого азербайджанского государства Гейдаром Алиевым", - сказал он.

Заур Алиев отметил, что благодаря политике, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым, сфера здравоохранения страны продолжает свое развитие. "Увеличение государственных расходов на здравоохранение, успешная реализация соответствующих государственных программ наглядное тому подтверждение. Благодаря внедрению обязательного медицинского страхования граждане обеспечиваются качественными медицинскими услугами. Безусловно, работа, проведенная в нашей стране в направлении модернизации материально-технической базы и инфраструктуры медицинских учреждений, укрепления кадрового потенциала, поспособствовала процессу внедрения обязательного медицинского страхования", - сказал он.