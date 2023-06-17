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ОМС покрывает не все заболевания - Ахлиман Амирасланов

Общество Материалы 17 июня 2023 14:46 (UTC +04:00)
ОМС покрывает не все заболевания - Ахлиман Амирасланов

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Пакет услуг Агентства обязательного медицинского страхования (ОМС) является обширным, однако есть заболевания, которые не покрываются обязательным страхованием, и в дальнейшем они должны быть включены в этот пакет.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал председатель Комитета Милли Меджлиса (парламент) по здравоохранению Ахлиман Амирасланов на церемонии открытия I "Симпозиума азербайджанских врачей со всего мира".

Амирасланов выразил надежду, что конверт обязательного страхования покроет все заболевания и патологии в будущем.

Напомним, что в Баку проходит I Симпозиум азербайджанских медиков мира.

Проведение симпозиума внесет важный вклад в развитие сферы здравоохранения в том числе с точки зрения изучения инноваций в области медицины, поощрения работающих за рубежом азербайджанских врачей к работе в медицинских учреждениях страны. В мероприятии принимают участие представители государственных структур, депутаты, представители медиа.

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