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Около 2000 азербайджанцев занимаются медициной за рубежом - Фуад Мурадов

Общество Материалы 17 июня 2023 14:14 (UTC +04:00)
Около 2000 азербайджанцев занимаются медициной за рубежом - Фуад Мурадов

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Около 2000 азербайджанцев занимаются медициной за рубежом.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджанской Республики Фуад Мурадов на церемонии открытия I "Симпозиума азербайджанских врачей со всего мира".

Он отметил, что азербайджанцы также выдвигаются за рубежом на различных административных должностях .

"Сегодня наши молодые специалисты изучают последние инновации в области медицины во всем мире",- отметил Мурадов.

Напомним, что в Баку проходит I Симпозиум азербайджанских медиков мира.

Проведение данного симпозиума внесет важный вклад в наше здравоохранение с точки зрения изучения инноваций в области медицины, поощрения работающих за рубежом азербайджанских врачей к работе в медицинских учреждениях, обмена опытом с местными кадрами и повышения уровня их коммуникаций. В мероприятии принимают участие официальные лица государственных структур, депутаты, представители медиа.

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