В Баку проходит I Симпозиум азербайджанских медиков мира (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB) Азербайджана проводит I Симпозиум азербайджанских медиков мира.

Как сообщает в субботу Trend, проведение симпозиума внесет важный вклад в развитие сферы здравоохранения в том числе с точки зрения изучения инноваций в области медицины, поощрения азербайджанских врачей, работающих за рубежом, к работе в медицинских учреждениях страны.

В мероприятии принимают участие представители государственных структур, депутаты, представители медиа.