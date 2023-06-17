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В Баку проходит I Симпозиум азербайджанских медиков мира (ФОТО)

Общество Материалы 17 июня 2023 14:21 (UTC +04:00)
В Баку проходит I Симпозиум азербайджанских медиков мира (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB) Азербайджана проводит I Симпозиум азербайджанских медиков мира.

Как сообщает в субботу Trend, проведение симпозиума внесет важный вклад в развитие сферы здравоохранения в том числе с точки зрения изучения инноваций в области медицины, поощрения азербайджанских врачей, работающих за рубежом, к работе в медицинских учреждениях страны.

В мероприятии принимают участие представители государственных структур, депутаты, представители медиа.

В Баку проходит I Симпозиум азербайджанских медиков мира (ФОТО)
В Баку проходит I Симпозиум азербайджанских медиков мира (ФОТО)
В Баку проходит I Симпозиум азербайджанских медиков мира (ФОТО)
В Баку проходит I Симпозиум азербайджанских медиков мира (ФОТО)
В Баку проходит I Симпозиум азербайджанских медиков мира (ФОТО)
В Баку проходит I Симпозиум азербайджанских медиков мира (ФОТО)
В Баку проходит I Симпозиум азербайджанских медиков мира (ФОТО)
В Баку проходит I Симпозиум азербайджанских медиков мира (ФОТО)
В Баку проходит I Симпозиум азербайджанских медиков мира (ФОТО)
В Баку проходит I Симпозиум азербайджанских медиков мира (ФОТО)
В Баку проходит I Симпозиум азербайджанских медиков мира (ФОТО)
В Баку проходит I Симпозиум азербайджанских медиков мира (ФОТО)
В Баку проходит I Симпозиум азербайджанских медиков мира (ФОТО)
В Баку проходит I Симпозиум азербайджанских медиков мира (ФОТО)
В Баку проходит I Симпозиум азербайджанских медиков мира (ФОТО)
В Баку проходит I Симпозиум азербайджанских медиков мира (ФОТО)
В Баку проходит I Симпозиум азербайджанских медиков мира (ФОТО)
В Баку проходит I Симпозиум азербайджанских медиков мира (ФОТО)
В Баку проходит I Симпозиум азербайджанских медиков мира (ФОТО)
В Баку проходит I Симпозиум азербайджанских медиков мира (ФОТО)
В Баку проходит I Симпозиум азербайджанских медиков мира (ФОТО)
В Баку проходит I Симпозиум азербайджанских медиков мира (ФОТО)
В Баку проходит I Симпозиум азербайджанских медиков мира (ФОТО)
В Баку проходит I Симпозиум азербайджанских медиков мира (ФОТО)
В Баку проходит I Симпозиум азербайджанских медиков мира (ФОТО)
В Баку проходит I Симпозиум азербайджанских медиков мира (ФОТО)
В Баку проходит I Симпозиум азербайджанских медиков мира (ФОТО)
В Баку проходит I Симпозиум азербайджанских медиков мира (ФОТО)
В Баку проходит I Симпозиум азербайджанских медиков мира (ФОТО)
В Баку проходит I Симпозиум азербайджанских медиков мира (ФОТО)
В Баку проходит I Симпозиум азербайджанских медиков мира (ФОТО)
В Баку проходит I Симпозиум азербайджанских медиков мира (ФОТО)
В Баку проходит I Симпозиум азербайджанских медиков мира (ФОТО)
В Баку проходит I Симпозиум азербайджанских медиков мира (ФОТО)
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