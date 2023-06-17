В международном "Challenge" участвуют 44 азербайджанские команды – главный тренер по дисциплине "Гимнастика для всех"

БАКУ /Trend/ - В международном "Challenge" участвуют 44 азербайджанские команды, представляющие Баку и регионы страны.

Об этом, как сообщает Trend, сказал в субботу журналистам главный тренер сборной Азербайджана по дисциплине "Гимнастика для всех", член Технического комитета "Гимнастики для всех" Европейской гимнастики (European Gymnastics) Руслан Эйвазов.

"В 2022 году мы организовали в столице Азербайджана национальный фестиваль по дисциплине "Гимнастика для всех", в котором приняли участие 24 команды. В этом году мы проводим международный "Challenge" в нем от Азербайджана выступают 44 команды. Также к нам присоединились гимнасты из Грузии и Литвы", - сказал Эйвазов.

Главный тренер по дисциплине "Гимнастика для всех", выразил глубокую признательность министерству молодежи и спорта и Федерации гимнастики Азербайджана за проведение данного мероприятия.

Отметим, что 1-й Бакинский международный "Challenge" по "Гимнастике для всех", посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, проходит в столице Азербайджана 17 и 18 июня.