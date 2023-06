Положительные эмоции и незабываемые впечатления – гала-шоу 1-го Бакинского международного "Challenge" по "Гимнастике для всех"

БАКУ /Trend/ - На Приморском бульваре (за зданием Азербайджанского государственного кукольного театра имени Абдуллы Шаига) состоялось потрясающее гала-шоу 1-го Бакинского международного "Challenge" по гимнастической дисциплине "Гимнастика для всех", сообщает в воскресенье Trend.

1-й Бакинский международный "Challenge", посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, прошел в столице Азербайджана 17 и 18 июня. Участниками международного "Challenge" стали около 500 спортсменов из 46 команд, представляющих Азербайджан, Грузию и Литву.

Гала-шоу в заключительный день 1-го Бакинского международного "Challenge" стало настоящим праздником для всех, кто неравнодушен к спорту, музыке, танцам.

Член команды "Dio dance", юная гимнастка из Грузии Анастасия Иремашвили отметила, что Бакинский международный "Challenge" подарил ей невероятные эмоции.

"В Баку наша команда выступила в составе пяти человек. Очень понравилось, как был организован "Challenge". Проведение таких мероприятий - это прекрасная возможность не только выступить самим, но и посмотреть программы других команд, познакомиться с прекрасными людьми", - сказала 12-летняя спортсменка.

Литву на 1-ом Бакинском международном "Challenge" представила команда "Little Autumn", в состав которой вошли участницы в возрасте от 60 до 88 лет.

"Наш коллектив выступает с 2006 года, в его составе 18 гимнасток, но в Баку прилетели не все. Рады, что получили приглашение на участие в этом мероприятии. "Challenge" в столице Азербайджана стал четвертым фестивалем по счету, в котором мы участвуем, до этого выступали в Италии, Греции, Португалии. Баку очень красивый город, чистый, зеленый, здесь живут приветливые люди. Мы видели выступления азербайджанских команд, в состав которых тоже вошли люди старше 50 лет. Скажу так, по возрасту мы пожилые, но в душе – всегда молоды", - отметила член команды "Little Autumn" Лаймуте Радиниене.

Участницы "Challenge" Эльнура Рамазанлы и Нурай Ахундова представляют команду "Lankaran`s stars". В состав команды вошли воспитанники детского дома смешанного типа имени О. Мирзоева в городе Лянкяран.

""Challenge" прошел прекрасно, и подарил яркие эмоции. Считаем, публике понравилась наша программа, зрители нам бурно аплодировали, поддерживали. Мы сравнительно недавно занимаемся гимнастикой, и хотим

выразить благодарность нашему тренеру Айгюн Новрузовой", - сказали они.

Впервые в подобном мероприятии приняла участие и команда, в состав которой вошли постояльцы учреждения социального обслуживания пожилых людей Агентства социальных услуг при министерстве труда и социальной

защиты населения Азербайджана. По словам 70-летнего Аббаса Аббасова - участника команды, представляющей данное учреждение, свою программу они выполнили хорошо.

"Наша команда называется "The Youth of the 70's", считаю, мы продемонстрировали отличное выступление. Атмосфера здесь замечательная. Гимнастика для меня олицетворение здорового образа жизни" - сказал Аббасов.

Участниками гала-шоу стала 21 команда. Выступления коллективов подарили яркие впечатления зрителям. Музыкальные композиции, под которые выступали команды, были настолько зажигательными, что публика

пританцовывала и бурно аплодировала гимнастикам.

Специальным гостем гала-шоу стал победитель "Евровидения-2011", известный исполнитель Эльдар Гасымов. Певец исполнил несколько композиций, среди которых и премьерная песня "Break Free".

"Замечательно, что Федерация гимнастики Азербайджана проводит такие мероприятия, где участниками являются представители разного поколения. Наряду с тем, что гимнастика важна для здоровья, это еще и красиво. Мне приятно выступать на международном "Challenge", сегодня представил свою новую песню "Break Free". Эта композиция подходит фестивалю под открытым небом, ведь она про свободу, про то, что нельзя никогда сдаваться", - сказал после выступления Эльдар Гасымов.

Наряду с выступлением Эльдара Гасымова, своим музыкальным талантом публику порадовал главный тренер сборной Азербайджана по дисциплине "Гимнастика для всех", член Технического комитета "Гимнастики для

всех" Европейской гимнастики (European Gymnastics) Руслан Эйвазов.

1-й Бакинский международный "Challenge" по гимнастической дисциплине "Гимнастика для всех" завершился, оставив у участников и зрителей массу положительных эмоций и незабываемые впечатления.