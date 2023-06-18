В Азербайджане дождливая погода продлится до 21 июня

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 18 июня до полудня 19 июня ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду, местами до 23-28 метров в секунду, вечером и ночью в некоторых частях полуострова ожидаются осадки.

Об этом Trend сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов.

18 июня до полудня 21-го числа в северных и западных районах ожидаются ливни. В основном в Газах-Гянджинском, Карабахском и Восточном Зангезуре, Балакен-Шекинском, Губа-Гусарском, Горно-Ширванском, Центрально-Аранском районах возможны интенсивные осадки, грозы и град.

Ветер восточный усилится до 15-20 метров в секунду, местами до 23-28 метров в секунду.