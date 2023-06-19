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Социальные пособия в Азербайджане в связи с праздником Гурбан будут выплачены раньше графика

Общество Материалы 19 июня 2023 10:00 (UTC +04:00)
Социальные пособия в Азербайджане в связи с праздником Гурбан будут выплачены раньше графика

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В связи с праздником Гурбан, Государственным фондом социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана предусмотрена выплата всех пособий, пенсий, компенсаций и адресной государственной социальной помощи до установленного графика (22 июня).

Об этом сообщили в понедельник Trend в Государственном фонде социальной защиты.

Напомним, что среднемесячная сумма пенсий увеличилась на 18 процентов (433 манатов), а среднемесячная сумма пенсий по возрасту - на 17 процентов (до 466 манатов).

За январь-май текущего года посредством электронной системы было осуществлено 15,7 тысяч, а с начала 2019 года - 87,1 тысяч назначений пенсий.

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