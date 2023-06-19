Главный тренер сборной Азербайджана по "Гимнастике для всех" подвел итоги 1-го Бакинского международного "Challenge"

БАКУ /Trend/ - Поздравляю все команды, принявшие участие в Бакинском международном "Challenge". Каждая из них представила достойное выступление.

Об этом сказал Trend главный тренер сборной Азербайджана по дисциплине "Гимнастика для всех", член Технического комитета "Гимнастики для всех" Европейской гимнастики (European Gymnastics) Руслан Эйвазов.

Напомним, что 1-й Бакинский международный "Challenge" по дисциплине "Гимнастика для всех", посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, прошел 17 и 18 июня на Приморском бульваре (за зданием Азербайджанского государственного кукольного театра имени Абдуллы Шаига).

"Европейские гости, посетившие "Challenge", отметили, что Азербайджан традиционно на высочайшем уровне проводит спортивные мероприятия. Думаю, на следующий год география и количество участников у нас будет еще больше. В следующим году планируем провести Бакинский международный "Challenge" на этой же локации", - отметил Руслан Эйвазов.

Главный тренер сборной Азербайджана подчеркнул, что из 46 команд, принявших участие в "Challenge", 20 выступили на гала-шоу, состоявшемся 18 июня. Специальным гостем гала-шоу стала команда из Литвы.

"В рамках "Challenge" мы также провели мастер-классы по зумбе, национальным танцам и брейк-дансу в разных локациях центра города.

Хочу поздравить команду Грузии "Dio dance" с дебютом. Это было их первое участие на международном фестивале. Запомнилась своим выступлением и команда из Литвы, где самой взрослой участнице 88 лет. Впервые в подобном мероприятии приняли участие постояльцы учреждения социального обслуживания пожилых людей Агентства социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана. Выражаю благодарность тренеру Рене Манафовой, которая занималась с ними и подготовила их к "Challenge". Очень хорошо выступили воспитанники детского дома смешанного типа имени О. Мирзоева в городе Лянкяран. Их тренер Айгюн Новрузова провела замечательную работу, в программе команды были акробатические и танцевальные элементы. В целом все команды с регионов активно и достойно подготовились, все молодцы", - сказал он.

Отметим, что 1-й Бакинский международный "Challenge" посетила президент Технического комитета "Гимнастики для всех" Европейской гимнастики (European Gymnastics) Хлиф Торгейрсдоттир, на мероприятии также присутствовали гости из Исландии, Грузии и Литвы.