В Баку в рамках фестиваля "Мир мугама" открылась выставка узбекского фотохудожника и представлен концерт мастеров мугама (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках VI Международного музыкального фестиваля "Мир мугама" в Музее каменной летописи Баку состоялось открытие выставки известного узбекского фотохудожника Хусниддина Ато "Мастера мугама" и прошел концерт азербайджанских мастеров мугама, сообщает Trend.

Фестиваль организован Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры Азербайджана при поддержке Министерства науки и образования и Национальной консерватории Азербайджана.

Вначале гости ознакомились с фотоэкспозицией "Мир мугама", в которой представлено 25 работ члена секции фотохудожников Академии художеств Узбекистана, лауреата международных премий, участника международных проектов Хусниддина Ато, чьи работы активно представлены не только в Узбекистане, но и в мировой печати.

"Я не впервые приезжаю в Азербайджан, чему очень рад, так как наши страны являются братскими, обладают общностью истории, традиций, языка и религии. В своих работах я хотел подчеркнуть не только искусство мугама, как это называют в Азербайджане, а в Узбекистане – макомом, в других же странах произносится на свой лад, но и отразить в лицах самобытность этого древнего вида музыкального искусства, показать душу исполнителей. Хотелось бы отметить, что фестиваль организован Фондом Гейдара Алиева на самом высоком уровне, каждый зарубежный участник чувствует здесь себя как дома", - сказал Trend Хусниддин Ато.

В концертной программе приняли участие как азербайджанские мастера мугама, ханенде и инструменталисты, так и молодые, талантливые музыканты, победители республиканских и международных конкурсов. Среди них – народные артисты Мансум Ибрагимов (ханенде), Эльчин Гашимов (тар), заслуженные артисты Севиндж Сарыева, Тайяр Байрамов и Бабек Нифталиев (ханенде), Эльнур Ахмедов (кяманча) , Кямран Керимов (нагара), а также Миралам Мираламов, Айтян Магеррамова и Гусейн Мехтиев (ханенде), Араз Агавердиев, Тебриз Юсубов и Хайям Мамедов (кяманча), Чинара Муталлибова, Айсу Садыгова и Мехта Мухаммедализаде (канон), Вюсал Байрамов и Сайяр Теймуров (нагара), Рашад Ибрагимов, Алтай Нифталиев, Нихад Гадирли, Алекбер Алекберов и Зеки Велиев (тар), Абузар Гюльалиев и Идрис Тагиев (балабан).

"Международный фестиваль "Мир мугама" имеет большое значение для дальнейшей популяризации азербайджанского мугама в современном мире, что позволяет национальной традиционной музыке занять более заметное место в мировом культурном пространстве. Очень важно, что музыкальный фестиваль сближает и объединяет народы, позволяет обмениваться опытом и национальным искусством, приводит к новым связям, несет миру посыл добра и света. Хотелось бы выразить особую признательность Фонду Гейдара Алиева, который на протяжении многих лет популяризует азербайджанский мугам во всем мире, за организацию прекрасного музыкального праздника", - сказал Мансум Ибрагимов.

VI Международный музыкальный фестиваль "Мир мугама" проходит с 18 по 25 июня. В рамках фестиваля в различных центрах культуры Баку, на исторических площадках города Шуша и в Агджабеди организованы различные мероприятия - конкурсы, лекции и презентации, концерты, вечера поэзии, выставки и симпозиумы.

Отметим, что в результате поддержки нашей национальной культуры и искусства мугама со стороны Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой и проводимой в этом направлении работы в 2008 году азербайджанский мугам включен в Репрезентативный список нематериального наследия человечества ЮНЕСКО. По инициативе руководимого Мехрибан Алиевой Фонда Гейдара Алиева с 2009 года проводятся национальные конкурсы и международные фестивали мугама. Эти проекты призваны еще раз продемонстрировать и сохранить мугам в контексте мировой культуры.