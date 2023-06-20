БАКУ /Trend/ - В Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) будет подготовлена "Энциклопедия Западного Азербайджана".

Как сообщили Trend во вторник в НАНА, на заседании президиума Академии был принят ряд решений, связанных с исследованиями, проводимыми касательно Западного Азербайджана.

Президент НАНА академик Иса Габиббейли сказал, что одним из важных направлений государственной политики является восстановление прав азербайджанцев, массово депортированных из Армении из-за их этнической принадлежности, изучение, пропаганда и предотвращение полного уничтожения богатого историко-культурного наследия западных азербайджанцев, обеспечение их права на возвращение на родину предков.

Он отметил, что в соответствии с государственной политикой в НАНА был создан Координационный совет по исследованиям касательно Западного Азербайджана. Для обеспечения дальнейшего усиления деятельности Совета президиумом НАНА принято решение о расширении его состава.