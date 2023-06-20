Определился соперник ФК "Карабах" в Лиге чемпионов

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялась жеребьевка первого квалификационного этапа Лиги чемпионов, в ходе которой определился соперник чемпиона Азербайджана - ФК "Карабах".

Как сообщает во вторник Trend, на этом этапе ФК "Карабах" встретится с ФК "Линкольн" (Гибралтар).

Агдамский клуб проведет первый матч на выезде.

Первые матчи первого квалификационного этапа Лиги чемпионов состоятся 11-12 июля.

Ответные матчи будут организованы через неделю.

Отметим, что завтра состоится жеребьевка второго квалификационного этапа Лиги чемпионов.