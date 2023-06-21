Вопрос перехода на 4-дневный режим работы необходимо изучить - Эльнур Алиев

БАКУ/Trend/ - Некоторые европейские страны перешли на 4-дневный режим работы, и в Азербайджане данную тему следует обсудить.

Как передает в среду Trend, об этом сказал заместитель министра экономики Эльнур Алиев в ходе панельной дискуссии «Роль государства в переходе от нефтяного капитала к человеческому» в рамках Саммита человеческих ресурсов 2023.

«Озвученные и реальные намерения относительно введения в Азербайджане 4-дневного режима работы различны. В то время как предполагаемое намерение состоит в том, чтобы у людей было много свободного времени, истинный мотив заключается в экономии предпринимателями своих финансов. То есть, этот вопрос двусторонний. Некоторые страны реализуют его в качестве пилотного проекта. 4-дневный режим работы должен быть досконально изучен. Министерство экономики не может решить данный вопрос в одиночку. Более того, в разных странах он может быть рассмотрен по-разному», - отметил Алиев.