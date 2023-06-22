Продажа и убой жертвенных животных будут проводиться в Азербайджане в 138 пунктах

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский народ, который чтит национальные и духовные ценности и традиции, ежегодно с большим воодушевлением отмечает Гурбан байрамы. Агентство продовольственной безопасности Азербайджанской Республики совместно с соответствующими структурами в праздничные дни 28 и 29 июня продолжит работу в усиленном режиме в целях обеспечения контроля за организацией праздника в рамках соответствующих норм и правил.

Как сообщили Trend в отделе информационного обеспечения и инновационных решений Агентства, в дни празднования Гурбан байрамы будут организованы услуги по продаже жертвенных животных в 138 пунктах по всей стране. Кроме того, в регионах по согласованию с Агентством продовольственной безопасности Азербайджана будут установлены переносные палатки для забоя животных. Убой и продажа жертвенных животных будут проходить под ветеринарным контролем.

Предусматривается также доставка жертвенных животных в соответствии с принятыми заказами. Торговые сети предоставят населению подробную информацию за несколько дней до праздника. Адреса и дополнительные сведения о торговых сетях можно получить по ссылке www.qurbanliq.satish.az.

В 80 торговых точках будут предложены услуги по убою и продаже, в 46 – по продаже жертвенных животных, в 12 – услуги по забою животных.

Граждане смогут воспользоваться вышеупомянутыми услугами в праздничные дни с 08:00 до 20:00.

Полный перечень адресов торговых точек доступен по ссылке www.qurbanliq.kesimsatish.az.