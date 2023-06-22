Наблюдается проблема в линиях передачи сигналов вещания ряда зарубежных телеканалов - Бактелеком

БАКУ /Trend/ - ООО "Бакинская телефонная связь" ("Бактелеком") опубликовало заявление для абонентов "Tvin TV".

Как передает в четверг Trend, в сообщении говорится, что в последние дни наблюдаются проблемы с линиями передачи сигналов вещания ряда российских и других зарубежных телеканалов.

"Эти проблемы не исходят от компаний "Aztelekom" и "Бакинская телефонная связь". Наша компания и зарубежные партнеры принимают необходимые меры для устранения неисправности в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении.