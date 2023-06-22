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Наблюдается проблема в линиях передачи сигналов вещания ряда зарубежных телеканалов - Бактелеком

Общество Материалы 22 июня 2023 17:31 (UTC +04:00)
Наблюдается проблема в линиях передачи сигналов вещания ряда зарубежных телеканалов - Бактелеком

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Ильгар Шабанов
Ильгар Шабанов
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БАКУ /Trend/ - ООО "Бакинская телефонная связь" ("Бактелеком") опубликовало заявление для абонентов "Tvin TV".

Как передает в четверг Trend, в сообщении говорится, что в последние дни наблюдаются проблемы с линиями передачи сигналов вещания ряда российских и других зарубежных телеканалов.

"Эти проблемы не исходят от компаний "Aztelekom" и "Бакинская телефонная связь". Наша компания и зарубежные партнеры принимают необходимые меры для устранения неисправности в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении.

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