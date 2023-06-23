Госагентство Азербайджана о предоставлении лекарств в рамках пакета услуг ОМС

БАКУ /Trend/ - Лекарственные средства, применяемые в рамках медицинских услуг, входящих в пакет услуг при стационарном лечении и неотложной медицинской помощи, предоставляются гражданам бесплатно.

Об этом сказали в пятницу в ответ на запрос Trend в Государственном агентстве по обязательному медицинскому страхованию.

Было отмечено, что услуги анестезиолога, лекарства и медицинские расходы в рамках медицинских услуг, охваченных обязательным медицинским страхованием, предоставляемых гражданам в медицинских учреждениях в амбулаторных условиях, также бесплатны. Лекарства, отпускаемые по рецепту, покупаются самим пациентом.

"Кроме того, Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию осуществляет закупку медикаментов и медицинских расходных материалов в рамках государственных программ, связанных с лечением таких заболеваний как гемофилия, сахарный диабет, хроническая почечная недостаточность, рассеянный склероз, туберкулез. Лекарственные средства распределяются по соответствующим государственным медицинским учреждениям, и граждане, страдающие указанными заболеваниями, получают эти лекарства, обращаясь в соответствующие государственные медицинские учреждения. Если в медицинском учреждении гражданин сталкивается с негативной ситуацией, он должен в первую очередь обратиться к назначенным в связи с обращениями граждан ответственным лицам или непосредственно к руководству медицинского учреждения. Если гражданин не удовлетворен предоставленным ему ответом или принятыми мерами, он может обратиться в TƏBIB по электронной почте [email protected] или непосредственно по официальному адресу: город Баку, Ясамальский район, ул. Н.Нариманова, 206 А, бизнес-центр" Capital Towers". Гражданин также может направить запрос в TƏBIB, позвонив в колл-центр "815".

Согласно законодательству, при представлении гражданином обоснованных доказательств по поводу произошедшего негативного случая проводится соответствующее разбирательство. Если будет доказано, что медицинский работник совершил правонарушение, он привлекается к ответственности в порядке, предусмотренном законодательством", - говорится в сообщении.