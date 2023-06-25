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В Азербайджане определен порядок удержания излишне выплаченных пенсионных сумм

Общество Материалы 25 июня 2023 17:58 (UTC +04:00)
В Азербайджане определен порядок удержания излишне выплаченных пенсионных сумм

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БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Порядок назначения, перерасчета трудовых пенсий, перевода с одного вида трудовой пенсии на другой и её выплаты".

Как сообщает Trend, согласно изменению, переплаченная сумма трудовой пенсии и доплаты к трудовой пенсии будет взыскана с трудового пенсионера за последние три года с даты обнаружения переплаты.

Данное решение применяется с 1 января 2023 года.

Отметим, что изменение в "Порядок назначения, перерасчета трудовых пенсий, перевода с одного вида трудовой пенсии на другой и её выплаты" было принято в целях обеспечения исполнения закона Азербайджанской Республики от 30 декабря 2022 года № 793-VIQD о внесении изменений в закон "О трудовых пенсиях".

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