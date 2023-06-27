Азербайджанская гимнастка, выступившая на Всемирных летних играх Специальной Олимпиады, вернулась из Германии с медалями (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские спортсмены, представлявшие нашу страну на Всемирных летних играх Специальной Олимпиады в Берлине, вернулись на родину, сообщает во вторник Trend.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев их встретили представители Министерства молодежи и спорта Азербайджана, спортивной общественности, а также родные и близкие.

Среди спортсменов, представлявших Азербайджан на Всемирных летних играх Специальной Олимпиады в Берлине, - Мехрибан Тагиева, выступившая на соревнованиях по художественной гимнастике.

Напомним, что Мехрибан Тагиева, завоевала на соревнованиях золотую медаль в упражнении с мячом, а в многоборье и программах с булавами и обручем она удостоена бронзовых медалей (в дивизионе, в котором она выступала).

По возвращении на родину тренер Мехрибан Тагиевой - Сабина Мамедова отметила, что гимнастка очень старалась выступить на соревнованиях хорошо, и ей это удалось.

"Впервые в истории азербайджанской художественной гимнастики Мехрибан Тагиева выступила на Специальной Олимпиаде. Она представила упражнения с четырьмя предметами. Первое упражнение в программе у нее было с мячом, его она успешно выполнила, завоевав золотую медаль. Затем была удостоена "бронзы" в программах с обручем и булавами, в упражнении с лентой она заняла четвертое место. Также у нас "бронза" в многоборье. Отмечу, что сборной Азербайджана на Специальной Олимпиаде в Германии первую золотую медаль принесла Мехрибан Тагиева. Это нас очень обрадовало, мы гордимся Мехрибан Тагиевой, она смогла подготовиться к соревнованиям за короткий срок. Надеюсь, к следующим Всемирным играм Специальной Олимпиады наш результат будет еще лучше", - сказала Сабина Мамедова.

Отметим, что на Всемирных летних играх Специальной Олимпиады в Берлине сборная Азербайджана была представлена в 10 видах спорта, в целом азербайджанские спортсмены завоевали 24 медали.