Азербайджанский борец завоевал золотую медаль на чемпионате Европы U-20

БАКУ /Trend/ - В испанском Сантьяго-де-Компостела продолжается чемпионат Европы по борьбе среди спортсменов до 20 лет.

Как передает Trend, азербайджанские борцы греко-римского стиля завоевали четыре медали.

Азербайджанский борец Эльмир Алиев смог выйти в финал, одержав крупную победу над испанцем Хамесом Кастано (9:0), французом Илияном Айнау (7:0), турком Мухамметом Эмином Чакиром (10:1) и армянином Омеросом Аракеляном (8:0). Азербайджанский борец стал чемпионом Европы, победив в финале украинца Марко Волошина со счетом 10:0.

Фараим Мустафаев (63 кг) хоть и обыграл Христиана Иванова из Болгарии со счетом 9:0 и вышел в четвертьфинал, но в напряженном поединке уступил Юрику Ховеяну из Армении - 5:8. По мере выхода соперника в финал член нашей сборной завоевал право на участие в утешительном матче. Ф.Мустафаев одолел чеха Матуса Янкевича - 3:0. Представитель Азербайджана одержал победу над турецким спортсменом Фурканом Эркеном со счетом 13:10 и завоевал бронзовую медаль.

Давуд Мамедов (77 кг) не оставил шансов армянину Ваге Ованнисяну в четвертьфинале - 7:1. Азербайджанский борец в следующем раунде оказался сильнее украинца Руслана Абдиева - 4:2. Азербайджанский спортсмен в полуфинале обыграл болгарина Мартина Димитрова (7:1) и вышел в финал чемпионата Европы. В решающей схватке азербайджанский борец уступил румыну Александру Соловью со счетом 5:7 и завоевал серебряную медаль.

Мазаим Марданов (130 кг), вступивший в борьбу с четвертьфинала, вышел в полуфинал, победив грека Ахиллеса Хрисидиса по принципу последнего очка (1:1). Драматичной была встреча в полуфинале с эстонцем Ээриком Панком. Отставая со счетом 0:7, Мардан в итоге победил со счетом 8:7. Представитель сборной Азербайджана в финале не смог одолеть Ласло Дарабоша из Венгрии (0:9) и занял второе место.