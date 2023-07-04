На освобожденных территориях обеспечено верховенство Конституции Азербайджана - Инам Керимов

БАКУ /Trend/ - После Великой победы азербайджанского народа и армии под руководством Президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в 44-дневной Отечественной войне было обеспечено верховенство Конституции Азербайджанской Республики на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил председатель Верховного суда Азербайджанской Республики Инам Керимов на проходящей в Баку международной конференции "Развитие законодательства посредством применения конституционных норм", посвященной 25-летию Конституционного суда Азербайджанской Республики.

По словам Керимова, также благодаря этой грандиозной победе в регионе сформировались новые геополитические реалии.

Он отметил, что на фоне нынешних реалий глобальное значение Азербайджана еще более возросло. Новые вызовы возникают как перед самой страной, так и перед ее судебной системой.

"Наилучший способ ответить на эти вызовы - это совместное сотрудничество. Верховный суд Азербайджанской Республики вместе со всеми партнерами готов к любому диалогу и сотрудничеству, которое может способствовать формированию и развитию в нашей стране судебной системы, отвечающей современным требованиям", - отметил он.