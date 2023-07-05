Азербайджан входит в число стран, наиболее пострадавших от минного терроризма – Хафиз Сафиханов раскрыл факты (ВИДЕОИНТЕРВЬЮ)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан - одна из стран с самым высоким уровнем загрязнения минами.

Об этом в видеоинтервью Trend сказал председатель Общественного объединения "Азербайджанская кампания против мин" Хафиз Сафиханов.

Он отметил, что большая часть освобожденных земель подверглась воздействию мин и неразорвавшихся боеприпасов.

"Азербайджан сразу после окончания войны начал очищать эти территории от мин и неразорвавшихся боеприпасов. На сегодняшний день там проделан большой объем работы. Несмотря на это, в этих районах до сих пор остается много мин и взрывчатых веществ. Очистка территорий занимает время", - отметил он.

Сафиханов подчеркнул, что с 1991 года по настоящее время жертвами мин в нашей стране стали 3 383 человека.

Представляем полное видеоинтервью: