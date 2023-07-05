Завтра в Баку будет до 25° тепла

БАКУ /Trend/ - Объявлен прогноз погоды на 6 июля.

Как сообщили в среду Trend в Национальной гидрометеорологической службе Азербайджана, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков, подует умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью - 20-25° тепла, днем - 30-35° тепла. Атмосферное давление составит 759 мм рт. Относительная влажность воздуха ночью составит 65-75%, днем - 45-50%.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых районах Балакен-Шекинской зоны ожидаются кратковременные дожди. Есть вероятность гроз, града. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью - 21-26° тепла, днем - 33-38° тепла, в горах ночью - 11-16° тепла, днем - 19-24 ° тепла.